TB2 dalgası Latin Amerika’dan Hint Okyanusu’na doğru genişliyor. Sri Lanka, Bayraktar TB2’yi resmen gündemine alarak Ankara’nın kapısını çaldı. Türk İHA’larının deniz gözetimi başta olmak üzere operasyonel görevlerde kullanılması planlanıyor.

Türk savunma sanayii küresel sahnede hız kesmiyor. Sri Lanka’da yapılan toplantıda konuşan Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka’nın Türk yapımı insansız hava araçlarına talip olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin savunma işbirliği kapsamında İHA satışını gündeme aldığı açıklanırken, teklifin Sri Lanka savunma makamlarının önüne resmen konulduğu aktarıldı.

Büyükelçi Semih Lütfü Turgut, Türkiye’nin Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak 4 Nisan 2024’te atanmış, 15 Mayıs 2024 itibarıyla Kolombo’daki görevine başlamıştı.

TB2 İÇİN İLK ADIM ATILDI

Pathfinder Vakfı tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Turgut, savunma tedarikinin iki ülke arasındaki işbirliği alanlarından biri olduğunu paylaştı.

Sri Lanka ordusunun, denizlerde kontrol ve izleme faaliyetleri başta olmak üzere farklı askeri görevlerde Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanabileceği ifade edildi.

Büyükelçi Turgut’un paylaştığı bilgilerde, Sri Lanka’nın deniz alanlarındaki güvenlik ihtiyacı bu temasların odağında yer aldı. Türk İHA’ları, deniz trafiğinin takibi, yasa dışı faaliyetlerin tespiti ve kaçakçılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenebilecek.

Bir ülke daha Bayraktar TB2’ye talip oldu: Resmen gündeme aldılar

Büyükelçi Turgut’un aktardığına göre, Sri Lanka’nın deniz güvenliği ihtiyacı bu temaslarda öne çıkan başlıklardan biri oldu. Türk İHA’larının özellikle deniz gözetimi ve kaçakçılıkla mücadelede kullanılabileceği belirtildi.

TCG BÜYÜKADA ZİYARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’nin savaş gemisi TCG Büyükada’nın Haziran 2025’te Sri Lanka’ya gerçekleştirdiği ziyaret de hatırlatıldı. Ziyaret sırasında yasadışı kaçakçılıkla mücadele ve deniz yollarının güvenliği gibi konular gündeme gelmişti.

TB2 DALGASI BÜYÜYOR

Daha önce İsrail yapımı İHA’ları devreden çıkaran Kolombiya yönetimi de Bayraktar TB2 ve TB3’e yöneldi.

Kolombiya Hava ve Uzay Kuvvetleri (FAC), bir süredir üzerinde çalıştığı modernizasyon planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Kolombiya envanterinde bulunan İsrail yapımı Hermes 450 ve Hermes 900 insansız hava araçlarını (İHA) değiştirmeyi düşündüğü daha önce de açıklamıştı.

Bayraktar TB2’nin istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra silahlı taarruz kabiliyetine de sahip olduğuna dikkat çekilirken “Üçlü yedekli aviyonik sistemi sayesinde tam otonom taksi, kalkış, iniş ve seyir gerçekleştirebiliyor.

Hizmete girdiği 11 yıl içinde platform 1 milyon saatin üzerinde uçuş yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası