Bangladeş ordusu, Hindistan sınırında aktif görev yapan Bayraktar TB2 SİHA’lar için Türkiye’den yeni mühimmat alımına gidiyor. Roketsan üretimi MAM-L’lerle TB2’lerin etkinliği bir üst seviyeye taşınacak.

Bangladeş, Baykar üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türkiye’den MAM-L akıllı mühimmat tedarik etmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan ilana göre Bangladeş ordusu, farklı harp başlıklarına sahip MAM-L mühimmatları envanterine katacak.

Türk SİHA’ları Hindistan sınırında! TB2’lere MAM-L takviyesi Modi yönetimini harekete geçirdi

70 ADET MAM-L SİPARİŞİ

Bangladeş’in SİHA kabiliyetlerini güçlendirmek için harekete geçti:

Tedarik planına göre Bangladeş, Bayraktar TB2 SİHA’larda kullanılmak üzere,



35 adet parçacık etkili yüksek infilaklı (anti personel),



25 adet anti tank,



10 adet termobarik harp başlıklı



MAM-L akıllı mühimmat satın alacak.

BAYRAKTAR TB2’LER HİNDİSTAN SINIRINDA

Bangladeş ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, son aylarda Hindistan sınırı boyunca yoğun şekilde görev yapıyor.

Gelişmiş görüntü istihbaratı yeteneklerine sahip TB2’lerin, Bangladeş hava sahasında uzun süreli sortiler gerçekleştirdiği bildiriliyor. Bazı görevlerin 20 saati aştığı bilgisi paylaşıldı.

HİNDİSTAN’DAN TEDBİR KARARI

Bangladeş’in Bayraktar TB2’leri sınır hattına konuşlandırması, Hindistan’da rahatsızlığa neden oldu. Hint güvenlik birimleri, bölgedeki İHA hareketliliğini anlık izlemek için yeni radarlar ve izleme sistemlerini devreye aldı.

BANGLADEŞ’İN TB2 SÜRECİ

Bangladeş, Bayraktar TB2 SİHA’ların tedariki için Temmuz 2022’de anlaşma imzaladı. Aralık 2023’te teslim edilen hava araçları, Bangladeş ordusu tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Aralık 2024’te TB2’lerle atışlı tatbikatlar gerçekleştirildi.

BAYRAKTAR TB2’NİN KÜRESEL YÜKSELİŞİ

Baykar üretimi Bayraktar TB2, 2014’ten bu yana 1 milyon saatten fazla uçuş süresine ulaştı. Dünya genelinde en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA konumuna gelen TB2, küresel pazarda Türkiye’nin payını yüzde 65 seviyesine taşıdı. Toplam uçuş mesafesi yaklaşık 150 milyon kilometreyi buldu.

YENİ NESİL TB2T-AI DETAYI

Baykar, kısa süre önce turbo motorlu yeni konfigürasyon TB2T-AI’yi tanıttı. 30 bin feet irtifaya 30 dakikadan kısa sürede çıkan TB2T-AI, artırılmış hız, faydalı yük ve yapay zeka destekli otonom kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil sistem, zorlu elektronik harp ortamlarında görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

