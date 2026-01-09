Japonya, Çin tehdidine karşı Baykar üretimi Bayraktar TB2’yi envanterine katmayı değerlendiriyor. Tokyo yönetimi bu süreçte, daha önce gündeminde olan İsrail yapımı Heron İHA’larını rafa kaldırdı

Ukrayna merkezli savunma yayını Defense Express, Türkiye’nin Japonya’ya Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve güverteye uyumlu Bayraktar TB3 için resmi teklif sunduğunu aktardı.

JAPONYA’NIN ENVANTERİ SINIRLI ÇIKTI

Defense Express’e göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin elinde yalnızca 3 adet RQ-4B Global Hawk stratejik keşif İHA’sı bulunuyor. Buna ek olarak Japonya, 3 adet silahsız MQ-9B Sea Guardian’ı kiralık olarak kullanıyor. Envanterde az sayıda MQ-27 ScanEagle keşif İHA’sı da yer alıyor. Yayın, bu tabloyu “geleceğin ülkesi algısıyla çelişen bir durum” olarak aktardı.

JAPONYA HERON-2’DEN VAZGEÇTİ, TB2-TB3’E YÖNELDİ

Japonya’nın önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun'a göre Japon Öz Savunma Kuvvetleri İsrail yapımı Heron-2 İHA’larına yönelik ilgisini geri plana aldığı ve tercihini Bayraktar TB2 yönünde şekillendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Test sürecinin ardından Japon tarafının TB2’yi daha uygun ve sürdürülebilir bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.

Çin’e karşı Japonyadan Bayraktar TB2 hamlesi! Tel Avivin Heron İHA’ları rafa kalktı

ANKARA’DAN ÇİFT ÇÖZÜM: KARA VE GÜVERTE İHA’SI

Haberde, Türkiye’nin teklifinin benzersiz yönüne dikkat çekildi. Bayraktar TB2’nin kara konuşlu, Bayraktar TB3’ün ise gemi konuşlu saldırı-keşif kapasitesi sunduğu hatırlatıldı. Defense Express, başka hiçbir ülkenin aynı anda bu iki kabiliyeti operasyonel olarak sunmadığını yazdı.

JAPON DONANMASI İÇİN TB3 ÖNE ÇIKIYOR

Yayında, Japon donanmasındaki Izumo ve Hyūga sınıfı gemiler mercek altına alındı. F-35B taşıyabilen Izumo sınıfının güçlü bir platform olduğu, ancak helikopter gemisi Hyūga sınıfının Bayraktar TB3 için daha uygun bir seçenek olabileceği aktarıldı.

18 bin tonluk Hyūga sınıfı gemilerin hava kapasitesinin TB3 ile ciddi şekilde genişleyebileceği ifade edildi.

TCG ANADOLU ÖRNEĞİ MASAYA GELDİ

Bayraktar TB3’ün kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetinin, TCG Anadolu üzerinde fiilen gösterildiği hatırlatıldı. Maksimum 1.600 kilogram kalkış ağırlığına sahip TB3’ün 280 kilograma kadar faydalı yük taşıyabildiği ve 21 saatin üzerinde havada kalabildiği bilgisi paylaşıldı.

BAKAN GÜLER’DEN JAPONYA MESAJI: CAYDIRICI UNSUR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japon basınından Kyodo News’e yaptığı açıklamada Bayraktar TB3’ün Japonya’nın savunma kabiliyetlerine katkı sunabileceğini söyledi. Uzun süreli havada kalış ve kesintisiz gözetleme kabiliyeti sayesinde maliyet etkin bir çözüm sunduğunu aktaran Güler, söz konusu sistemlerin Japonya için “caydırıcı unsur” olabileceği iletti.

TÜRKİYE–JAPONYA SAVUNMA HATTI GÜÇLENİYOR

Güler ayrıca Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve TB3’ün yanı sıra TUSAŞ üretimi ANKA’nın da Japonya tarafından değerlendirilebileceğini paylaştı. Türkiye ile Japonya arasında deniz güvenliği, insansız sistemler, eğitim ve hava savunma teknolojileri alanlarında temasların sürdüğü aktarıldı. Mart ayında Japonya’ya bir Türk heyetinin gitmesi ve çerçeve anlaşma görüşmelerinin yapılması planlanıyor.

BAYRAKTAR TB3 SAHADA KENDİNİ KANITLADI

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, bugüne kadar TCG Anadolu’da 100’den fazla sorti yaptı. Toplam uçuş süresi 1.167 saati aştı. Aralık 2023’te 32 saatlik kesintisiz uçuşla 5.700 kilometre mesafe kat etti. Kasım 2024’te kısa pistli gemilerden iniş-kalkış testlerini başarıyla tamamladı ve bu alanda dünyada bir ilki başardı.

