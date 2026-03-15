Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'nun, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-85 mağlup ettiği karşılaşma sonrası olay çıktı. Sarı lacivertlilerin yöneticisi Cem Ciritçi, rakip takım başkanının adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdiği söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Fenerbahçe Beko, 91-85 galip ayrıldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, kişisel X hesabından açıklama yaptı.

"KULÜP BAŞKANI KÜFÜR VE DARP TALİMATI VERDİ"

Cem Ciritçi, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynadıkları mücadelenin ardından "Kulüp başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi." açıklamasını yaptı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol - Fenerbahçe Beko

Cem Ciritci karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı, kendi adamlarını seferber ederek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir gruba küfür ve darp talimatı verdi.

Bu davranış, basketbol gibi 'elit bir spor'un imajına tamamen zıt şekilde, ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda gerçekleşti. Saldırı sırasında bazı mağdurlar hafif yaralandı ancak ciddi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları ayırarak soruşturma başlattı. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne tüm şikayetlerimizi ilettik. Taraftarımızın emniyetini sağlayan kıymetli emniyet görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası