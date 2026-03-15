Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, kendisine gelen tehdit ve hakaret mesajlarına tepki gösterdi. Moraes “Çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü. Saygısızlığı kabul etmem. Eğer memnun değilseniz, herkes kendi yoluna devam edebilir” dedi.

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medya hesabından dikkat çeken uzun bir açıklama yaptı. Kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajları olduğunu belirten Moraes, Türkçe paylaşım yapmaması nedeniyle eleştirildiğini söyledi.

"TEHDİT MESAJI ALDIM"

Ailesine yönelik saldırıların kendisini üzdüğünü belirten Moraes, uzun bir açıklama yaptı.

“EŞİMİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİM”

"Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim" diye belirten Moraes, istemeyenlerin kendisini takipten çıkabileceğini ifade etti.

“SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM”

Instagram hesabından paylaşım yapan Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medya kullanıcılarından saygı beklediğini dile getirdi. Moraes, şunları söyledi:

Ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir.

Paylaşımlarının ardından ağır mesajlarla karşılaştığını dile getiren Moraes’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü. Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi. Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ve evet, bu mesajların bazıları daha önce destek mesajı gönderen kişilerden geliyor. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirlerdi. Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu sadece ne söylediğini bilmeyen çocuklar da değil. Çoğu zaman ne söylediğinin farkında olan yetişkinler. Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir. Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim.

Moraes'in sosyal medya paylaşımı

