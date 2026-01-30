Bingöl’de bir binanın çatısından kopan buzla karışık kar kütlesi, markete girmek isteyen 55 yaşındaki kadının üzerine düştü. Kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bingöl merkez İnönü Mahallesi Park Caddesi’nde markete girmek üzere olan 55 yaşındaki Fatma Baylaz’ın üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi düştü. Başından ağır yaralanan Baylaz için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Baylaz, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Öte yandan, kentte kar yağışının ardından çatılarda biriken kütleler tehlike oluşturmaya devam ediyor. Merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi’nde iki katlı bir binanın çatısından kopan kar kütlesi, park halindeki bir otomobilin üzerine ve yola düştü.

