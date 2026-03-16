Netanyahu'dan saldırılar sürerken alay eder gibi mesaj! İranlıların bayramını kutladı
28 Şubat’ta İran’a saldırı başlatan ve bunu sürdüren Netanyahu, İran halkının bayramını kutladı. Çocuk ölümlerinin yaşandığı süreçte "Sevdiklerinizle kutlayın" diyen Netanyahu'nun video mesajında "Bu yıl bu bayramın özel bir anlamı var. Nevruz kutlu olsun, İran daim olsun" sözleri ise dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 28 Şubat’ta başlayan ve halen devam eden İran saldırıları gölgesinde tepki çekecek bir video paylaştı.
'Öldü' iddialarına cevap niteliğinde iki videosunu paylaşan İsrail Başbakanı, üçüncü videosunda İranlıların bayramını kutladı.
'Öldürüldü' iddiaları sonrası Netanyahu'dan ikinci video!
Sahada askeri operasyonlar ve sivil kayıplar devam ederken Netanyahu'nun mesajındaki "ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe galip geleceği" ifadeleri pes dedirtti.
"BU BAYRAMIN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"
Özellikle çocuk ölümlerinin yaşandığı bir süreçte "Bu bayramı arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle kutlayın" çağrısı yapan Netanyahu akılalmaz mesajı şu şekilde:
"İran'ın cesur halkına, her yıl olduğu gibi, başlayarak mutlu bir bayram sezonu diliyorum.
Bu, İran halkının ışığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe galip geleceğine dair kadim inancını simgeliyor.
Bahçeli: Ankara ve Tahran aynı yöne bakmakta
Bu yıl bu bayramın özel bir anlamı var.
Bunu arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle kutlayın.
"İRAN DAİM OLSUN"
Bu vesileyle sizlere özgürlük yılı olan Nevruz'unuzu kutlamak istiyorum.
Sevgili dostlarım, hepinize yeni bir umut başlangıcı diliyorum.
Nevruz kutlu olsun, İran daim olsun"