İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında çıkan ‘öldü’ iddialarına cevap olarak ikinci bir video paylaştı. Dün bir kahve dükkanından paylaşım yapan Netanyahu’nun videosu yapay zeka ürünü olabileceği gerekçesiyle kafa karıştırmıştı.

Orta Doğu’da tırmanan savaş gerilimi 17. gününe girerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun öldürüldüğüne ilişkin iddialar dünya gündeminde geniş yankı buldu. Netanyahu'nun ölümünü kesin bir dille yalanlayan İsrail Başkanlık Ofisi, “Başbakanın sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.

Ancak Netanyahu’nun son güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması ve sosyal medyada dolaşıma giren bazı görüntüler tartışmaları daha da alevlendirdi. Özellikle Netanyahu’ya ait olduğu öne sürülen bir videoda elinde altı parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekti. Bu görüntü, videonun yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Öldürüldü iddiaları sonrası Netanyahudan ikinci video!

İran’a yönelik saldırıların ardından düzenlenen bir basın toplantısında çekildiği iddia edilen videoda Netanyahu’nun elinde 6 parmak varmış gibi görünmesi dikkat çekti. Bu durum, görüntülerin yapay zeka ile üretildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

İddiaların büyümesi üzerine Netanyahu, X hesabından bir kahve dükkânında çekildiği görülen bir video paylaştı. Görüntülerde kameraya elini gösteren Netanyahu’nun, yapay zekâ iddialarına dolaylı bir mesaj verdiği görüldü. Videoda ayrıca İsrail vatandaşlarına dışarı çıkıp temiz hava almalarını öneren Netanyahu, buna rağmen güvenli alanlara yakın olunması gerektiğini de vurguladı.

NETANYAHU'DAN İKİNCİ VİDEO

Kahve dükkânındaki videonun da yapay zekâ ürünü olabileceği yönündeki şüphelerin gündeme gelmesi üzerine Netanyahu’dan bir video daha geldi. Son paylaşılan görüntülerde İsrail Başbakanı’nın açık havada vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.

