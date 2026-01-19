Kaydet

Bingöl merkez Beşyol mevkii üzerinde bulunan bir lastikçiye giren kurt, çevredeki vatandaşlar arasında hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Şehir merkezine kadar inen ve girdiği dükkanın içindeki lastiklerin arasına saklanan yabani hayvanı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Bingöl Belediyesi ekipleri, kurdu zarar görmeden ve çevreye zarar vermesine engel olacak şekilde kontrollü bir operasyonla yakaladı. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından muhafaza altına alınan kurt, doğal yaşam alanına salınmak üzere şehir merkezinden uzak bir noktaya götürüldü.

