Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 7 Mart Cumartesi (yarın) günü saat 20.00'de TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gözler heyecanla beklenen derbiye çevrilmişken, derbi günü havanın nasıl olacağı da merak konusu oldu.

HAVA 6 DERECE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, Beşiktaş ile Galatasaray, soğuk bir havada mücadele edecek. Müsabaka saatinde Dolmabahçe'de hava sıcaklığının 6 derece olacağı belirtilirken, nem oranın ise yüzde 66 olması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Öte yandan Beşiktaş-Galatasaray müsabakasını 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün, kariyerinde ilk defa bir derbide düdük çalacak.

GALATASARAY 11 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 11 maça çıkan Galatasaray, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 topladı. Aslan, ligdeki yaşadığı 2 yenilgiyi de konuk olduğu müsabakalarda yaşadı. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor ve Konyaspor deplasmanlarında 6 puan kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 24 karşılaşmada rakip fileleri 58 kez havalandırırken, 18 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda yer aldı.

ICARDİ 13, OSİMHEN 10 GOL ATTI

Süper Lig'de Galatasaray'ı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen taşıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 10, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ve de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu! Yeşil saha buz kesecek

SERGEN YALÇIN 10. DERBİSİNE ÇIKACAK

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında 10. derbisine çıkmaya hazırlanıyor. Yalçın, Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 9 maçın 4’ünü kazanırken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş’ın başında ligde Galatasaray ile 5, Fenerbahçe’yle de 4 kez mücadele etti.

