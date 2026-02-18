ÖSYM, 2026 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için başvuru sürecini başlattı. Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılacağı 2026-YDS/1 sınavına ilişkin takvim netleşirken, sınav tarihi, başvuru günleri, geç başvuru tarihi ve sonuç açıklanma tarihi de duyuruldu. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar “YDS sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?'' sorularına cevap aramaya başladı.

2026-YDS/1 başvuruları 18 Şubat 2026 saat 10.00’da başladı! ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YDS başvuru ekranı ve adımları da yer aldı. Peki, YDS sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Başvuru için son gün ne zaman?

2026-YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YDS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN, BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2026-YDS/1 için başvuru süreci 18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla başladı. Adaylar YDS başvurularını 26 Şubat 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Başvurular ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabildiği gibi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

2026-YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 YDS SINAVI NE ZAMAN?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ilk oturumu olan 2026-YDS/1 sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. ÖSYM sınav takviminde sınav saati 10.15 olarak açıklandı.

2026-YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2026 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026-YDS/1 sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası