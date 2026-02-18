Osmaniye'de boşandığı eşinin evine giden Semih Ö., burada eski eşi İlknur Kor'u av tüfeğiyle öldürdü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken olay yerinden kaçan zanlının, başka bir yerde aynı silahla intihar ettiği ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Boğaziçi Mahallesi'nde; iddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı öğrenilen 37 yaşındaki Semih Ö., eski eşi 33 yaşındaki İlknur Kor'un evine geldi.

Eski eşini öldürüp av tüfeğiyle intihar etti! Osmaniye'de dehşet

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Ö. yanında bulunan av tüfeğiyle İlknur Kor'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇIP İNTİHAR ETMİŞ

Olayın ardından bölgeden kaçan Semih Ö.'nün Esentepe mevkiine gittiği ve burada aynı av tüfeğiyle hayatına son verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri her iki noktada geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

