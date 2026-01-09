Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de ikinci İrfan da gitti! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından İrfan Can Eğribayat ile de yollar ayrıldı. Eğribayat'ın sözleşme detayları da belli oldu.
Fenerbahçe, kış transfer döneminde İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladıktan sonra kaleci İrfan Can Eğribayat'ı da satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiraladı.
- Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı.
- Kiralama sözleşmesi, sezon sonunda 1.2 milyon euro satın alma opsiyonu içeriyor.
- Fenerbahçe, Eğribayat'ı Göztepe'den 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
- Transfer dönemi, İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de kış transfer döneminde yaprak dökümü sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından tecrübeli kaleci İrfan Can Eğribayat da Samsunspor'un yolunu tuttu.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT, SAMSUNSPOR'DA
Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Samsunspor'a satın alma opsiyonuyla kiralandığı öğrenildi. TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon euro ödeyecek.
FENERBAHÇE'YE GÖZTEPE'DEN GELMİŞTİ
Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
