Musaba, Guendouzi derken golcü beklentisi artan Fenerbahçe taraftarına kötü haber var.

Sarı lacivertliler sezonu yine Youssef En-Nesyri ile tamamlayacak gibi görünüyor. Atletico Madrid’in fiyat yükselttiği Alexsander Sörloth, Juventus’u kollarken Tedesco’nun gözdesi Christoper Nkunku Milan’dan ayrılmak istemiyor. Nijeryalı Ademolo Lookman, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Atalanta’nın 45 milyon avro artı bonus talebi transferi çıkmaza sokuyor. Bunların yanı sıra En-Nesyri’nin ciddi bir alıcısı olmaması da forvet değişikliğini imkânsız hâle getiriyor.

