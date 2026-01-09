Sarı lacivertlilerin 30 milyon avroluk rekor transferi, sportif direktör Devin Özek’in Süper Kupa finalindeki G.Saray derbisini kastederek “Çok önemli bir maçtan önce geldin” sözlerine böyle cevap verdi…

Emin Uluç - Fenerbahçe yaz döneminden beri süren 8 numara arayışında mutlu sona Matteo Guendouzi ile ulaştı. Dün İstanbul’a getirdiği Fransız yıldız için İtalyan kulübü Lazio’ya bonuslarla birlikte 30 milyon avro ödeyecek olan sarı lacivertliler kulüp tarihinin rekor transferine Sadettin Saran döneminde imza attı. Eski rekor, sezon başında Ali Koç döneminde 22,5 milyon avroya Benfica’dan alınan Kerem Aktürkoğlu’na aitti. Kerem’i 19,5 milyon avro ile En-Nesyri, 18 milyon avro ile de Nene takip ediyor. Guendouzi de Lazio’da kazandığı 2,5 milyon avronun iki katı yıllık ücret alacak. Fenerbahçe oyuncu ile dün 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

G.SARAY’A GÖNDERME

Lazio ile son maçına önceki gün Fiorentina karşısında çıkan Guendouzi, fiziksel olarak formda ve oynamaya hazır. Bu sezon Lazio ile tamamı ilk on birde olmak üzere 17 maça çıkan Fransız, Fenerbahçe ile ilk sınavını da Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı verecek. Sportif Direktör Devin Özek’in derbiyi kastederek “Çok önemli maçtan önce geldin” dediği Guendouzi, “Kolay olacak” sözleriyle Galatasaray’a ilk golünü daha formayı giymeden attı! Bu sezon Lazio ile Galatasaray’a karşı hazırlık maçında oynayan Fransız yıldız, 2021-2022’deki Avrupa Ligi eşleşmesinde Marsilya formasıyla sarı kırmızıların tepkisini çekmişti.

Derbi kolay olacak! Guendouzi Galatasaray’a gözdağı verdi

BEN BİR SAVAŞÇIYIM

İmzası sonrası konuşan Gendouzi, “Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şunu bilsinler ben sahada savaşırım. Buraya kupalar almak için geldim. F.Bahçe’de olmak benim için bir gurur. Teklif ilk geldiği andan itibaren dünyanın en büyüklerinden olan bu kulübe gelmeyi çok istedim” sözlerini kullandı.

ORTA SAHANIN TANIMI!

Dünyaca ünlü teknik adamlar Guendouzi’yi anlattı:

Unai Emery: Matteo tam da benim istediğim ruha ve rekabetçiliğe sahip bir oyuncu. O kilit bir isim...

Jorge Sampaoli: Matteo’nun sınırları yok, büyümeye devam edecek. O doğal bir lider. Enerjisi bulaşıcı...

Dider Deschamps: O orta sahanın tam bir tanımı. İki ceza sahası arasında hem güçlü hem de teknik...

BAŞKAN LOTİTO:ONU ZORLA TUTAMAZDIK

Lazio Başkanı Claudio Lotito: Uzun süredir başkanlık yapıyorum. Bir oyuncuyu isteksizce tutmanın anlamı yok. Kimse oyuncuları veya kulübü yok pahasına satmıyor.

SARRİ ÇOK ÜZGÜN: PARAYA DİRENEMEDİK

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri: Guendouzi geleceğin temellerini atmak için belirlediğimiz 7-8 oyuncudan biriydi. Yüksek maaş teklifleri gelince direnmek zorlaşıyor.

TARAFTAR İSYANDA: YÖNETİM İSTİFA!

Guendouzi F.Bahçe’yi sevindirdi, Lazio taraftarını isyan ettirdi. 30 milyon avroluk bir satış olsa da İtalyan ekibinin taraftarları başkan Lotito’yu istifaya davet etti.

