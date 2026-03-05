ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla bölge tam bir ateş çemberine döndü. MSB'den gündeme ilişkin yapılan açıklamada "İran sınırında yığılma yok. Çatışmalar hemen sonlandırılmalı" denildi. İran'dan atılan füzeyle ilgili ise "Cevap verme hakkımız saklıdır" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail tarafından İran'a karşı başlatılan savaş; İran'ın da misilleme saldırılarıyla bölgeyi hareketlendirdi. Komşu ülkede yaşananlar sonrası Milli Savunma Bakanlığından da açıklama geldi.

HATAY'A DÜŞEN FÜZE PARÇALARI...

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde İran’dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yönelen bir balistik mühimmatın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İmha sonrası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

3 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalarda, terör örgütü tarafından inşa edilen tünel sistemlerinin imhasına dikkat çekildi. Menbic bölgesinde son olarak imha edilen 2 kilometrelik hatla birlikte, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğunun 761 kilometreye ulaştığı vurgulandı.

"İRAN SINIRINDA HAREKETLİLİK YOK"

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 126 kişinin yakalandığı, bin 495 kişinin ise engellendiği belirtildi. Yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısı 11 bin 760’a yükseldi. Bölgesel gerilime dikkat çekilen açıklamada, İran ile İsrail-ABD hattındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınırında herhangi bir olağan dışı hareketlilik veya yığılma gözlemlenmediği, tüm önlemlerin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası