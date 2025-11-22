Annesi Güllü'yü öldürdüğü suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Tuğyam Ülkem, sessizliğini bozdu. Ortaya çıkan ses kayıtları ve mesajlar hakkında konuşan Ülkem, "Ses kayıtları ve mesajlaşmalar hepsi geçmişe ait, vefatın çok öncesinde yaşanmış şeyler. Sanki olaydan bir-iki gün önce atılmış gibi lanse ediliyor" sözleriyle iddialara isyan etti.

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Annesini öldürdüğü suçlamasıyla karşı karşıya kalan Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi.

Show Haber'in haberine göre, 'katil evlat' iddiasına Ülkem "Bunu söyleyen insanların merhametsiz, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? O benim annem" ifadelerini kullanıp iftira dedi:

Ses kayıtları ve mesajlar gündem olmuştu! Güllü'nün kızı sessizliğini bozdu, iddialara cevap verdi

"Namahrem, çocuk hiçbir şey bırakmadılar. Suç üstüne suç işliyorlar. Karalıyorlar, iftira atıyorlar, yaralıyorlar. Artık acımızı hissetmek istiyoruz. Bizi rahat bırakın. Hala da bırakmıyorlar ama biz pes etmeyeceğiz, yıkılmayacağız"

Hakkındaki iddiaları ilk duyduğunda kanının donduğunu söyleyen genç kadın annesiyle vefatından önce aralarının çok iyi olduğunu söyledi:

"Asla kabul etmiyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. 60 gün olacak. Bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sorarlar insana."

Güllü'nün düştüğü pencere

"SESLER KAYITLARI AYLAR ÖNCESİNE AİT"

Ortaya çıkan ses kayıtları ve mesajlaşmalarının da geçmişe ait olduğunu söyleyen Ülkem şöyle konuştu:

"Bir mesajımı, ses kaydımı ya da bir videoyu kendi güçleriyle ellerine geçirip bunu dün yaşanmış gibi gösterip oradan vurmaya çalışıyorlar. Ertesi gün annemle barışıp barışmadığımı kim bilebilir?

Ses kayıtları ve mesajlar gündem olmuştu! Güllü'nün kızı sessizliğini bozdu, iddialara cevap verdi

Sanki olaydan bir-iki gün önce atılmış gibi lanse ediliyor. Aylar öncesinde olan, her anne-kız ilişkisinde olabilecek bir ses kaydı.

Ben kendimden eminim. Ben annemin kızıyım. Bu atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası