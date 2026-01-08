İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde okula gitmek üzere evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Duru Arslan’dan güzel haber geldi. Kayıp olarak aranan küçük kızın polis ekipleri tarafından sağ olarak bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 6 Ocak Salı günü sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe ilçesine bağlı Yenidoğan Merve Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Duru Arslan, 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu’na gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak okul saatinin geçmesine rağmen kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Duru Arslan’ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla da küçük kızın bulunması için destek çağrısı yapıldı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ: NEREDEYSEN ÇIK GEL KIZIM

Küçük kızın kaybolduğu süre boyunca ailesinin yaşadığı sokakta hareketlilik yaşanırken, yakınlarının endişeli bekleyişi sürdü. Bu süreçte baba Evren Arslan’ın büyük üzüntü yaşadığı ve zaman zaman sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Baba Arslan, kızına seslenerek, “Duru kızım neredeysen gel. Korkma hiçbir şey olmayacak. Annen de kötü ben de kötüyüm. Neredeysen çık gel kızım. Canın sağ olsun yeter, başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı.

KAYIP DURU ARSLAN SAĞ BULUNDU

Arama çalışmalarının ikinci gününde sevindirici haber geldi. Gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaştığı bilgilere göre, Duru Arslan dün akşam saatlerinde Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Polis ekiplerinin aileyle irtibata geçmesinin ardından anne ve baba karakola giderek kızlarını teslim aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Duru Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili sürecin emniyet birimleri tarafından yürütüldüğü ve gerekli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

