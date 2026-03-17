ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’yı "ele geçireceğiz" iması, Washington-Moskova hattında ipleri kopardı. Küba’nın bağımsız bir devlet olduğunu hatırlatan Rusya, ABD’nin "boğucu" ambargolarına karşı müttefikine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ilan ederek Washington’a meydan okudu.

Kremlin’den yapılan resmi açıklamada, "Küba, ABD'nin boğucu ambargosu arasında ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan bağımsız bir ülkedir. Rusya, bu süreçte Küba'ya mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazırdır" denildi.

Trump Küba’yı gözüne kestirdi, Putin’den cevap gecikmedi!

TRUMP: "ONUNLA İSTEDİĞİM HER ŞEYİ YAPABİLİRİM"

Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Küba’yı "başarısız bir devlet" olarak tanımlamış ve "Küba'yı ele geçirme şerefine nail olacağıma inanıyorum. Harika bir ada ama paraları da petrolleri de yok. Onu bir şekilde alacağım" demişti.

Amerikan basını, Beyaz Saray’ın temel hedefinin Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i görevden uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü.

SENATÖR THUNE’DAN DESTEK: "TAM ZAMANI"

Cumhuriyetçi Senatör John Thune da Trump’ın söylemlerine arka çıkarak, "Rejim değişikliğinin gerçekleşmesini umuyorum. Küba, demokrasi ve özgürlük için gereken baskıyı hissetmeye başlayacak" şeklinde konuştu.

Enerji krizi ve günlerce süren elektrik kesintileriyle boğuşan ada halkı, bir yandan ABD’nin işgal tehdidi diğer yandan Rusya’nın yardım vaatleri arasında sıkışmış durumda.

