Şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümünde soruşturma derinleşiyor. Adli Tıp ön bulguları sonrası dosyaya ikinci savcı atandı, ses ve kamera kayıtları TÜBİTAK’ta incelemeye alındı.

Yalova’da 26 Eylül’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir adım atıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı ön inceleme sonuçlarına dayanarak soruşturmanın kapsamını genişletme kararı aldı.

Karar doğrultusunda, dosyayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya’ya ek olarak bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi. Bu adım, soruşturmanın artık daha çok yönlü ve derinlemesine yürütüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

"KAZA MI, İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?"

Edinilen bilgilere göre, Bursa Adli Tıp Kurumu’nun evdeki kamera kayıtları üzerinde yaptığı ön inceleme, bazı kritik bulgulara ulaştı. Başsavcı Öksüz’ün soruşturmayı derinleştirme kararı da bu tespitler ışığında alındı. Önümüzdeki günlerde dosyaya girecek ayrıntılı raporun, olayın en çok merak edilen “Kaza mı, itildi mi?” sorusuna ışık tutması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; savcılık kaynakları, soruşturmanın geldiği aşamayı şöyle değerlendirdi:

“Şüpheler derinleşiyor. Adli Tıp’ın ön tespitleri doğrultusunda dosya genişletildi. Hiçbir ihtimal dışlanmadan bilimsel verilerle gerçeğe ulaşılacak.”

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor

DELİLLER ÇAPRAZ İNCELEMEDE

Yeni atamayla birlikte soruşturma, iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek. Bu aşamada; kamera görüntüleri, olay yeri tutanakları, tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve adli tıp bulguları yeniden, çapraz bir yöntemle değerlendirilecek.

SES KAYITLARI TÜBİTAK’TA İNCELENİYOR

Soruşturmanın bir diğer önemli boyutu olan ses kayıtları ise 3 Kasım itibarıyla TÜBİTAK BİLGEM’e gönderildi. Yetkililere verilen üç talimat bulunuyor: Seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların dökümünün çıkarılması. Bu analizler, olay anındaki seslerin kime ait olduğunun netleştirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Başsavcı Öksüz de süreci yerinde takip etmek için TÜBİTAK Gebze tesislerinde uzmanlarla teknik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Soruşturmanın, TUBİTAK ve Adli Tıp’ın detaylı çalışmalarıyla yeni bir evreye girmesi bekleniyor.

SİNEM ERYİLMAZ

