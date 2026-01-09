Anadolu Ajansı
Eğitime fırtına engeli! Darıca'da okullar tatil edildi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve yaşanan enerji kesintileri nedeniyle bugün tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Darıca'da şiddetli fırtına nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede dün etkili olan şiddetli fırtına ve buna bağlı olarak meydana gelen enerji kesintileri nedeniyle bugün ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Lodosun ardı kar! Ağaçları söktü, çatıları uçurdu, insanları sürükledi, tırları devirdi
Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise ilçede etkili olan fırtınada hasar gören 5 okulda eğitime ara verildiği bildirilmişti.
Öte yandan Muş, Malatya ve Tunceli'de de okulların kar sebebi ile tatil edildiği açıklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR