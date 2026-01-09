Meteorolojinin uyardığı şiddetli lodos ve sağanak, Türkiye genelinde hayatı felç etti. 63 ilde etkili olan fırtına; ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu, deniz taşkınlara neden olurken birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü. AKOM, İstanbul için kritik uyarıda bulunarak sıcaklıkların hızla düşeceğini, pazartesiden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteorolojinin şiddetli rüzgâr ve aşırı yağış uyarısı yaptığı 63 şehirde fırtına ağaçları söktü, çatıları uçurdu, deniz taştı, yağmur şehir merkezlerini göle çevirdi. İnsanlar yürümekte zorlandı.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

AKOM, İstanbul için kritik uyarı yaptı. Lodos fırtınasının ardından hafta sonu hava sıcaklığının hızla düşeceğini kaydeden AKOM, pazartesiden sonra İstanbul’da kuvvetli kar beklendiği ikazında bulundu.

İSTANBUL DONACAK!

Dün hava sıcaklığının 14 derece olduğu İstanbul’da bugün sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek. Pazar akşamı, pazartesi ve salı günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı olması bekleniyor.

Fırtına İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir, Çanakkale’de deniz ulaşımını durdurdu. Bursa İstanbul otobanında iki tır şiddetli rüzgârdan devrildi.

İzmir Kemeraltı, İstanbul Eminönü sular altında kalırken Balıkesir Ayvalık’ta tekneler rüzgârın şiddetine dayanamadı.

İKİ İLDE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Bursa Kestel ilçesinde fırtına sebebiyle metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü. Bu esnada oradan geçen Suriyeli Abdurrahman Neddef (24) molozların altında kalıp hayatını kaybetti. Aksaray Güzelyurt ilçesine bağlı Yaprakhisar köyünde de bir restoranın çatısı uçtu. İşletme sahibi Meral Tezer (60) çatının kafasına düşmesi sonucu can verdi.

