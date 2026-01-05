Tekirdağ’da 7 gündür etkili olan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, sahilin bazı bölümlerini kırmızı yosunla kapladı. Uzmanlar, durumun çevre kirliliği olmadığını, yalnızca görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da 7 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti. Bölge halkı ise gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu.

UZMANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

KOKU YAYIYOR

Durumun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu aktardı.

