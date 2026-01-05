Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da korkutan manzara! Lodos sonrası ortaya çıktı, uzmanlardan açıklama var
Tekirdağ’da 7 gündür etkili olan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, sahilin bazı bölümlerini kırmızı yosunla kapladı. Uzmanlar, durumun çevre kirliliği olmadığını, yalnızca görüntü ve kokuya neden olduğunu belirtti.
Tekirdağ'da 7 gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti. Bölge halkı ise gördükleri manzara karşısında tedirgin oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
YASAM
Tekirdağ'da korkutan manzara! Lodos sonrası ortaya çıktı, uzmanlardan açıklama var
GÜNDEM
Bursa’da lodos alarmı! Bebek arabası böyle savruldu
UZMANDAN AÇIKLAMA GELDİ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.
KOKU YAYIYOR
Durumun bir kirlilik ifade etmediğini belirten Tecer, yosunların sadece kötü görüntü ve kokuya neden olduğunu aktardı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR