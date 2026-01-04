Bursa’da lodos alarmı! Bebek arabası böyle savruldu
Bursa’da etkili olan şiddetli lodos, kent merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bebek arabası devrilirken, bir vatandaş uçmamak için direğe tutunmak zorunda kaldı.
- Bursa'da dün başlayan şiddetli lodos, bugün etkisini artırarak devam ediyor.
- Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bir bebek arabası yan yattı ve vatandaşlar yürümekte zorlandı.
- Yetkililer, vatandaşları lodosun etkili olduğu saatlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bursa’da dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de gün boyunca etkisini artırarak devam eden şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.
BEBEK ARABASI YAN YATTI
Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bebek arabasıyla yürüyen bir aile dengesini kaybetti. Rüzgârın savurduğu bebek arabası yan yatarken, arabanın altındaki eşyalar yola saçıldı. Olayda bebek yara almazken, çevredeki vatandaşlar aileye yardım etti.
DİREĞE TUTUNARAK AYAKTA KALDI
Kent merkezinde yaşanan bir başka olayda ise şiddetli rüzgâr nedeniyle yürümekte zorlanan bir vatandaşın, ayakta kalabilmek için yaya yolundaki bir direğe tutunduğu görüldü.
Lodosun zaman zaman hızını artırması, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, kuvvetli rüzgârın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları, açık alanlarda tedbirli davranmaları yönünde uyarılarda bulundu.