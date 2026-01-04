Bursa’da etkili olan şiddetli lodos, kent merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle bebek arabası devrilirken, bir vatandaş uçmamak için direğe tutunmak zorunda kaldı.

Bursa’da dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün de gün boyunca etkisini artırarak devam eden şiddetli lodos, sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

BEBEK ARABASI YAN YATTI

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle bebek arabasıyla yürüyen bir aile dengesini kaybetti. Rüzgârın savurduğu bebek arabası yan yatarken, arabanın altındaki eşyalar yola saçıldı. Olayda bebek yara almazken, çevredeki vatandaşlar aileye yardım etti.

Bursa’da lodos alarmı! Bebek arabası böyle savruldu

DİREĞE TUTUNARAK AYAKTA KALDI

Kent merkezinde yaşanan bir başka olayda ise şiddetli rüzgâr nedeniyle yürümekte zorlanan bir vatandaşın, ayakta kalabilmek için yaya yolundaki bir direğe tutunduğu görüldü.

Lodosun zaman zaman hızını artırması, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, kuvvetli rüzgârın etkili olduğu saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları, açık alanlarda tedbirli davranmaları yönünde uyarılarda bulundu.

