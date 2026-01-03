Bursa’da saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos, kent merkezinde hayatı felç etti. Vatandaşlar yere kapanıp direklere tutunurken, zorlu anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da etkili olan lodos, sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak kent merkezinde zor anlar yaşanmasına neden oldu. Saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar, dışarıya çıkan vatandaşları adeta savurdu.

YERE KAPANAN DA VAR DİREĞE TUTUNAN DA...

Sokaktaki bazı kişiler rüzgarın gücü karşısında yere kapanarak kendilerini korumaya çalışırken, bazıları direklere ve birbirlerine tutunarak lodosun dinmesini bekledi. Kimileri ise dengesini kaybedip yere düşmekten kurtulamadı. Yaşanan anlar, İHA kameralarına anbean yansıdı.

VALİLİKTEN UYARI

Bursa Valiliği, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde uyarıda bulundu ve yetkililer, özellikle yüksek binaların etrafında ve açık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kentte ulaşımda ve günlük yaşamda aksamalara yol açan lodosun akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

