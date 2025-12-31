Perşembe günü için kar yağışı alarmı verilen Bursa’da bazı feribot seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 1 Ocak 2026 Perşembe günü yapılması planlanan iki seferin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji kar yağışı için tarih vermişti! Bursa'da 2 BUDO seferi iptal edildi

Duyuru, BUDO'nun resmi internet sitesinde yer aldı. BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:

01.01.2026 tarihli saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

BUDO, yolcuların seferlere ilişkin güncel bilgilere BUDO'nun resmi duyuru kanalları üzerinden ulaşabileceğini ifade etti.

PERŞEMBE İÇİN KAR UYARISI YAPILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporunda Bursa için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Son hava durumu raporuna göre, Bursa’da Perşembe günü kar bekleniyor, sıcaklıklar gece saatlerinde eksi derecelere düşecek.

Rapora göre hava sıcaklığının öğle saatlerinde 4 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde -4 dereceye, gece ise -5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

BURSA’DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Bursa’da haftanın devamında ise hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların hafta boyunca ortalama 9 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Gün gün hava durumu ise şöyle:

Perşembe: Kar yağışlı, 2°C

Cuma: Parçalı bulutlu, 5°C

Cumartesi: Parçalı bulutlu, 13°C

Pazar: Parçalı bulutlu, 17°C

