İstanbul lodosa teslim! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü
İstanbul'da etkisini sürdüren lodos hayatı felç etmeye devam ediyor. Şiddetli lodosun etkisiyle çatılardan kopan parçalar üzerine düştükleri araçlara zarar verdi. Öte yandan deniz ulaşımında da 2 gündür lodos nedeniyle seferler yapılamıyor.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, Gaziosmanpaşa'da çatı uçması ve araçlarda hasara yol açarken, deniz ulaşımını aksatarak ve sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluşturarak hayatı olumsuz etkiliyor.
- İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, bir binanın çatısını uçurarak iki araca zarar verdi.
- Şehir Hatları deniz seferleri lodos nedeniyle iki gündür iptal ediliyor.
- Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da dünden beri etkisini sürdüren kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.
Lodos nedeniyle Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısı koptu. Çatıdan kopan parçaların bir kısmı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluşurken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıda çalışma yaptı.
DENİZ ULAŞIMI DURDU
Lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün iptal edilen seferler bugün de yapılamıyor.
SAHİLLERDE YÜKSEK DALGALAR
Öte yandan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
Dalgalar, Üsküdar, Zeytinburnu, Kuruçeşme, Bebek ve Avcılar sahilinde etkili oldu. Sahil şeridinde yürüyüşe çıkan ve balık tutan vatandaşlar, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.