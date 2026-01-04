Yeni yılın ilk gününde kar yağışının etkili olduğu İstanbul için AKOM’dan yeni bir uyarı geldi. AKOM, İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurun etkili olacağını, sıcaklığın 1 dereceye düşeceğini açıkladı. Haftalık hava durumu raporunda İstanbul’da bu haftanın yağışlı geçeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli fırtına uyarısı yaptığı İstanbul’da lodos etkili olurken, bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) geldi. Haftalık hava tahmin raporunu paylaşan AKOM, İstanbul’da kar yağışı için yeni tarih verdi.

AKOM net tarih verdi! İstanbul’da yeni kar yağışı ne zaman? Sıcaklık 1 dereceye düşecek

AKOM KAR İÇİN TARİH VERDİ

AKOM’un yeni raporuna göre İstanbul’da 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Öte yandan rapora kentte 7-8-9 Ocak günleri ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

LODOSA KARŞI UYARI

AKOM tarafından yapılan açıklamada lodos sonrası ulaşım ve kazalara karşı da uyarı yapıldı. AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bugün etkili olması beklenen lodos fırtınasının; havayolu ve açık deniz seferlerini aksatması, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi hadiseler ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre beklenen hava durumu şöyle:

5 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

6 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu

7 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

8 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu

9 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu

10 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu

SAHİLDE DALGA BOYU METRELERİ AŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı yapmıştı. Rüzgarın hızının Marmara ve Ege’de saatte 70 kilometreyi bulabileceği belirtilmişti. Meteoroloji’nin uyarısının ardından şiddetli rüzgar İstanbul’da etkisini öğle saatleri itibariyle göstermeye başladı. Lodos ve fırtına, sahil şeridinde dev dalgalara neden oldu.

Yenikapı sahilinde etkisini artıran lodos nedeniyle dev dalgalar metrelerce yükselerek sahil bandını kaplarken, vatandaşlar sahilden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıda şöyle denilmişti:

Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

