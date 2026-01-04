Meteoroloji, sarı kod vererek 14 ili sağanak yağış için uyardı. Son rapora göre Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak yağış beklenirken, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyısı için şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Antalya, Samsun ve Sinop’ta ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, ülke genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji, sarı kod vererek 14 ili sağanak yağış için uyardı. İşte o iller:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Antalya’nın yüksek kesimlerinde, Samsun ve Sinop çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri için çığ uyarısı yaptı.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

İşte il il hava durumu tahminleri:

BURSA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

