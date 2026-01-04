Meteoroloji’den sarı alarm! 14 ilde sağanak yağış, 3 ilde kar yolda
Meteoroloji, sarı kod vererek 14 ili sağanak yağış için uyardı. Son rapora göre Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da sağanak yağış beklenirken, Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyısı için şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Antalya, Samsun ve Sinop’ta ise kar yağışı bekleniyor.
- 14 il için sağanak yağış nedeniyle sarı kod uyarısı yapıldı.
- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksekleri için çığ tehlikesi uyarısı bulunuyor.
- Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor.
- İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis etkili olacak.
- Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre, ülke genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri, Antalya, Samsun ve Sinop çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sinop ve Samsun'un iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji, sarı kod vererek 14 ili sağanak yağış için uyardı. İşte o iller:
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.
Antalya’nın yüksek kesimlerinde, Samsun ve Sinop çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksekleri için çığ uyarısı yaptı.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
İşte il il hava durumu tahminleri:
BURSA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
BATMAN °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu