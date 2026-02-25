Bağcılar Belediyesi, 5 bin aileye sosyal marketten ücretsiz alışveriş imkânı ile 1.500 yetime kıyafet desteği veriyor.

Bağcılar Belediyesi, ramazan ayında gıdadan kıyafete kadar farklı desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Bu kapsamda 5 bin aileye sosyal marketten ücretsiz alışveriş imkânı sunuluyor.

Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin katkılarıyla 1.500 yetim çocuğa giyim kartı hediye edilecek. Yine ilçede gıda kolileri ile alışveriş kartları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Bu yıl belediye aşevi de faaliyete geçti.

5 bin aileye ücretsiz alışveriş! Kara gün dostu belediye

Mahmutbey Mahallesi’nde 2 katlı binada hizmet veren aşevi, Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay iş birliğiyle yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek verecek. İftar ve sahur yemekleri de bu sene ilk kez aşevi üzerinden Bağcılar Belediyesi ekiplerince vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Böylece bin kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 60 bin öğün yemek ulaştırılmış olacak. Belediye Başkanı Yasin Yıldız “Ramazan birlik, beraberlik ve dayanışma ayı. Sosyal yardımlarımızı artırdık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanındayız, manevi atmosferi birlikte yaşıyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası