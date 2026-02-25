Üçüncü Dünya Savaşı’na giden yol! Çatışmaların 5. yılında Rusya ile Avrupa arasında nükleer tehdit
İngiltere ile Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer bomba vermeyi planladığı iddia edildi. Rusya’dan “Nükleer silahı kullanırız. Bu, III. Dünya Savaşı’na giden yol” açıklaması geldi.
- Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba teslimatı konusunda çalıştığını ve Almanya'nın bu planda yer almayı reddettiğini iddia etti.
- Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, savaşan bir ülkeye nükleer silah verilmesinin durumu kökten değiştireceğini belirterek, Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacağını ve bu durumun doğrudan dünya savaşına giden yol olduğunu ifade etti.
- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğunu ve hakiki barış sağlanana kadar desteklerinin süreceğini belirtti.
- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya yönelik hazırlıklar yapıldığını söyleyerek, bu tür provokasyonların müzakere sürecini sabote etme amacı taşıdığını öne sürdü.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına girerken ABD’nin ara buluculuğuyla beliren ateşkes umudu yerini nükleer tehdide bıraktı. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etti.
SVR’nin yaptığı açıklamada “Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev’e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev’in, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun şartlarda çatışmaları sonlandırabileceğini düşünüyorlar. Bu tür planlar, Londra ve Paris’in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor. Almanya’nın böyle bir planda yer almayı reddettiğini tespit ettik” denildi.
“III. DÜNYA SAVAŞI’NA GİDEN YOL”
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Savaşan bir ülkeye nükleer silah verilmesinin durumu kökten değiştireceğine işaret eden Medvedev “Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna’da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dâhil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip. Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol” ifadelerini kullandı.
NATO:UKRAYNA’NIN YANINDAYIZ
Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaşın yıl dönümü sebebiyle açıklama yaptı. NATO’nun, en başından beri Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Rutte “Bugün de yanınızdayız. Önümüzdeki tüm zorluklar boyunca da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ukrayna’da hakiki barış sağlanmadan Avrupa’da gerçek barış olamaz” dedi.
PUTİN: TÜRKAKIM VE MAVİ AKIM’I PATLATMAYA ÇALIŞIYORLAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım gaz boru hatlarını havaya uçurmak için hazırlık yapıldığını söyleyerek, sert mesajlarla uyarılarda bulundu.
Başkent Moskova’da gerçekleştirilen Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) toplantısında konuşan Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4. yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunurken savaşın başladığı tarihten bu yana Rus petrol boru hatlarına düzenlenen saldırılara değindi. Rusya Devlet Başkanı, bazı kişilerin Ukrayna ile yürütülen müzakere sürecinde kaydedilen gelişmeleri sabote etmek maksadıyla bir provokasyon hazırlığında olduğuna işaret etti.
Putin, “Şu anda kendi istihbaratımızdan bazı bilgiler geliyor. Birileri Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Söz konusu açıklama üzerinden Ukrayna’yı ve Ukrayna’ya destek veren diğer ülkeleri müzakere sürecini baltalamakla suçlayan Putin, “Bir türlü sakinleşmediler. Diplomatik çözüm içeren bu barış sürecini nasıl yok edeceklerini bilmiyorlar. Müzakere sürecinde elde edilen kazanımları baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Hasımlarının Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için çabalarını sürdürdüğünü savunan Putin, “En üst noktaya kadar bunu zorlayacaklar ama başaramayacaklar” dedi.