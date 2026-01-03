İstanbul’da bir haftadır etkili olan soğuk hava yerini sert lodos ve fırtınaya bırakıyor. AKOM’un uyarısına göre sıcaklıklar hızla yükselirken, kent genelinde kuvvetli rüzgâr hayatı zorlaştırdı. Ağaçlar devrildi, vapur ve teleferik seferleri durdu. Park ve korular güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, binlerce personel olası risklere karşı sahaya indi.

AKOM, İstanbul’da ve yurdun büyük bölümünde bir haftadır etkili olan soğuk havanın hızla etkisini kaybedeceğini bildirdi. Sıfırın altına kadar gerileyen sıcaklıkların, güneyden esecek lodos ve yer yer kuvvetli fırtınayla birlikte kısa sürede 15 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Sabah saatlerinde batı ilçelerinde kendini gösteren fırtınanın, gün ilerledikçe şiddetini artırarak tüm kentte etkili olacağı öngörülüyor. Sarıyer Rumeli Feneri’nde rüzgârın saatte 80 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

AKOMdan İstanbula uyarı! Fırtına şiddetini artıracak, seferler iptal

BİNLERCE PERSONEL KENT İÇİN AYAKTA

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılarak alarm durumuna geçildiği, bu kapsamda İBB’nin Afet İşleri, İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleri, tüm koordinasyonu bugün saat 10.00 itibarıyla AKOM’dan yürütüldüğünü aktarıldı.

AKOMdan İstanbula uyarı! Fırtına şiddetini artıracak, seferler iptal

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 2 bin 140 personel ve 928 araç ve iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verildi. Fırtına nedeniyle şu ana kadar gelen toplam 95 olaya müdahale edildiği, ağaç ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 11 aracın hasar gördüğü, şans eseri can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan yaşanan fırtına sebebiyle, 39 ağaç devrilmesi, 1 çatı uçması, 40 tehlike arz eden parça düşmesi meydana geldi.

AKOMdan İstanbula uyarı! Fırtına şiddetini artıracak, seferler iptal

GİRİŞLER YASAK

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı, Gülhane Korusu, Florya Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Atatürk Kent Ormanı, Küçük Çamlıca Korusu ve Beykoz Korusu ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

AKOMdan İstanbula uyarı! Fırtına şiddetini artıracak, seferler iptal

VAPUR VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan, saat 11.20 itibarıyla Maçka, Eyüpsultan’daki teleferik seferleri de işletmeye kapatıldı. Ayrıca, hava şartları sebebiyle Şehir Hatları ana hat seferlerinin tamamında seferler iptal edildi. ‘İstinye-Çubuklu’ hattı deniz dolmuş seferleri, ‘İstinye-Küçüksu’ arası ve ‘Bebek-Küçüksu Anadolu Hisarı’ hattı yolcu seferlerinin devam ettiği, zaman zaman aksamaların yaşandığı belirtildi.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

İstanbul Valiliğin'den yapılan açıklamada ise kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

Haberle İlgili Daha Fazlası