İstanbul Küçükçekmece’de 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, boş arazide ölü olarak bulundu. Aldum’un ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kayıp olarak aranan bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Olay, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece’deki macera parkının alt bölümünde yürüyen vatandaşlar, boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

AİLESİ OLAY YERİNE KOŞTU

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik belirleme çalışmaları sonucunda hayatını kaybeden kişinin, 10 gündür kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Enes Aldum olduğu belirlendi. Acı haberin yakınlarına ulaşmasıyla olay yerine gelen aile bireyleri büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Aldum’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

DAHA ÖNCE BÖLGEDE GÖRÜLMÜŞ

Öte yandan bölgede yaşayan ve olaya tanıklık eden Enes İşler, Aldum’u daha önce de aynı çevrede gördüğünü belirterek, kayıp ilanlarının yerel sosyal medya sayfalarında paylaşıldığını ve gencin son günlerde sık sık bu alana gelip gittiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

