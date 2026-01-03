İki sıfırın silindiği yeni Suriye lirası sahaya indi. Yeni banknotlar birçok kentte dolaşıma girerken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Suriyeli bir vatandaş yaşadıkları zorluğu "İki yüz dolar neredeyse bir kilo geliyordu. Bir lokanta faturası bile etmiyordu. Bu kadar parayı taşımak mümkün değildi" ifadeleriyle dile getirdi.

Suriye Merkez Bankası’nın bastığı yeni banknotlar ülkenin birçok kentinde vatandaşların eline geçmeye başladı. İki sıfırın silindiği düzenlemeyle 10’dan 500 liraya kadar yeni paralar piyasaya sürülürken, eski banknotların değişimi için üç aylık takvim işletilecek. Gerek görülmesi halinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise bitime bir ay kala netleşecek.

HER 100 LİRA KARŞILIĞI 1 LİRA Bir sonraki aşamada 1, 5 ve 1000 Suriye lirası değerindeki banknotların da piyasaya sürülmesi planlanırken, Merkez Bankası’nın tedavül için belirlediği değişim standardı her yüz lira karşılığında bir lira olarak uygulanacak. Suriye vatandaşı Fares Rihan, yeni banknotların en olumlu yönünün kişi fotoğrafları ya da herhangi bir şeyi sembolize eden figürler içermemesi olduğunu söyledi.

Yeni banknotların ekonomiye olumlu yansımasını umut ettiğini belirten Rihan, banknot değişimiyle birlikte Suriye lirasının değer kazanmasını temenni ettiğini dile getirdi.

YENİ PARAYA İLGİ BÜYÜK Yeni banknot dağıtım merkezlerinden birinin müdürü Enes Ebu Subuh ise, Merkez Bankası’ndan her birime ve şirkete düşen payın teslim edildiğini aktardı. Ebu Subuh, "Bankadan 500, 200, 100, 50, 25 ve 10 liralık banknotları aldık. Çok büyük bir ilgi vardı. Herkes yeni banknotları görmek istiyor." dedi.

Döviz bozdurma hareketliliğinin düşük olduğunu ancak banknot değişimine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Ebu Subuh, "Merkez Bankası'nın bu adımı, piyasa ile dövizciler arasında olumlu bir gelişmedir. Bu durum, piyasadaki nakit akışının kontrol altına alınmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Piyasadaki eski banknot miktarının netleşmesiyle birlikte doların adil fiyatının da belirlenebileceğini kaydeden Ebu Subuh, ekonominin iyileşeceğini ve bu adımın hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

200 DOLAR NEREDEYSE 1 KİLOYDU Almanya'dan gelen Sultan Hac Osman ise yeni banknotlardan memnun olduğunu belirterek, eski banknotların fazlalığı ve taşıma zorluğundan kurtulduğunu söyledi.

Hac Osman, "İki yüz dolar neredeyse bir kilo geliyordu. Bir lokanta faturası bile etmiyordu. Bu kadar parayı taşımak mümkün değildi" ifadelerini kullandı. Liranın değerinde büyük bir değişiklik beklemediğini dile getiren Hac Osman, ancak yeni banknotlarla birlikte özellikle turistler için kullanımın daha kolay olacağını vurguladı. Hac Osman ayrıca, eski banknotların yıprandığını belirterek, yeni banknotlara alışmanın biraz zaman alacağını sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası