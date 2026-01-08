İstanbul’da sabah başlayan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Valiliğin açıkladığı bilançoya göre, 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu, 214 tehlikeli parça bildirildi, 1 metruk bina ve 1 istinat duvarı çöktü. Fırtına nedeniyle yüzlerce deniz ve hava seferi iptal edilirken, Tuzla, Pendik ve Kartal’da toplam 45 tekne zarar gördü.

İstanbul, sabah etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgâr ve fırtınayla adeta felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarıyla Valilik tarafından önceden duyurulan fırtına, sabah saat 05.00’ten itibaren etkili olmaya başladı ve akşam 22.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, vatandaşları çatı uçmaları, karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmeleri ile su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

350 İHBAR GELDİ, 1 BİNA ÇÖKTÜ

Valilik yaptığı açıklamada, bilançoyu açıkladı:

45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 Metruk bina çökmesi, ⁠1 İstinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir.

Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

YÜZLERCE SEFER İPTAL EDİLDİ

Valilik açıklamasında ulaşımdaki aksamalara dair ise şu bilgileri verdi:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir.

İstanbul Havalimanı’nda 32’si iç hat, 32’si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir.

45 TEKNE ZARAR GÖRDÜ

⁠Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür.

