Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe yayımladıkları uyarılarla vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, İstanbul’da rüzgar hızının yer yer 90 km/s’ye ulaşması endişeyi artırdı. Vatandaşlar tarafından ''İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek?'' ve ''Bursa'da Lodos ne zaman bitecek?'' soruları gündeme taşındı. İşte AKOM ve Meteoroloji'den gelen uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimletrinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Rüzgar hızının genel olarak 50-70 km/s, yüksek kesimlerde ise 80-90 km/s’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Peki, İstanbul'da fırtına ne zaman bitecek? Bursa'da Lodos ne zaman bitecek?

İstanbul ve Bursada fırtına ne zaman bitecek? AKOM ve Meteoroloji uyardı!

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji ve AKOM’un değerlendirmelerine göre İstanbul’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 8 Ocak Perşembe günü boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Rüzgar hızının yer yer 80-90 km/s’ye ulaştığı megakentte fırtınanın akşam saatlerinden itibaren zayıflamaya başlaması ve 9 Ocak Cuma sabah saatleri itibarıyla büyük ölçüde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer, fırtına süresince ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

BURSA’DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa’da güney ve güneybatı yönlerden esen lodosun 8 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Bursa genelinde rüzgar hızının 50-70 km/s, yüksek kesimlerde ise 80 km/s’ye yaklaşması bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre lodos ve kuvvetli rüzgarın 8 Ocak akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması, gece saatlerine doğru ise normale dönmesi bekleniyor.

BURSA VE İSTANBUL METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarılarda, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme risklerine dikkat çekilirken, vatandaşların tedbirli olması istendi. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak güncel duyuruların takip edilmesi çağrısında bulundu.

