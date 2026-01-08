Son 5 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Bolu’da kar küreklerine olan talep yüzde 70 arttı. 6 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında vatandaşlar, nalburlara akın etti.

Bolu'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, kar kalınlığı kent merkezinde 65 santimetreyi geçti, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştı.

Bolu'da geçtiğimiz hafta 6 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı sonrasında, kar küreği satışları yüzde 70 oranında arttı. Kar yağışı sonrasında araçlar, çatılar ve yollar karla kaplandı.

“YÜZDE 70'E YAKIN ARTIŞ OLDU”

26 yaşındaki Mustafa Öztürk, şunları söyledi:

Bolu'da geçen hafta epey bir kar yağışı oldu. Burada tabii vatandaş olarak biraz hazırlıksız yakalandık ama biz köylüye de epeydir kürek verdiğimiz için elimizde kürek vardı. Küreklerin saplarıyla beraber satışlarında epey bir artış oldu. Fiyatlarda çok fazla bir artış olmadı. Yeni gelen siparişlerimize biraz artış var. Bu arada biz diğer nalbur arkadaşlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Onlara da dayanışma açısından toptan verdiğimiz oldu. Vatandaş olarak tabii memnun kaldılarsa bizim için önemli olan odur. Yüzde 70'e yakın artış oldu. Şimdi devamlı kürek veriyoruz.

“PLASTİK KÜREK DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİ”

Metal küreklerin ağır olması nedeniyle daha çok plastik küreklerin satıldığını belirten Öztürk, "Burada buğday koymaya, damda kullanmaya, ağıllarda kullanmaya alıyorlar. O konuda kar küreğimiz çok kalmadı ama öbür küreklerde de azalma var. Ağır olmasın diye şimdi metal küreği çok fazla alan olmadı. Plastik kürek daha fazla tercih edildi. Daha çok çarşamba günü hava biraz soğuk olduğu için kar biraz buza çaldı. O sırada biraz metal uçlu kürek isteyenler oldu ama elimde yoktu. Daha çok geniş kürekleri tercih ediyorlar” dedi.

