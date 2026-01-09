Altın fiyatlarında son dakika! 9 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.190 TL ve ons fiyatı 4.463 dolardan güne başlıyor. Altında haftalık prim %3 civarında gerçekleşirken, dikkatler bugün ABD’de açıklanacak aralık tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Zayıf gelebilecek verilerin FED beklentilerini artırarak, altında da ivmelenmeye sebep olabileceği aktarıldı. Bu arada 2025’te altın fonlarına 89 milyar dolarla, tüm zamanların en yüksek yıllık girişi gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları pozitif bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Geçen hafta %-4,44 değer kaybeden ve 4.332 dolardan kapanış yapan ons altın, bu haftanın son işlem gününde TSİ 06:20 itibarıyla 4.463 dolara yakın seyrediyor. Ons fiyatında haftalık prim ise %3 civarında gerçekleşiyor.

9 OCAK 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada işlem gören 9 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.190 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da geçen hafta kapanışını 5.993 TL’den yapmıştı. Haftalık prim gramda da %3’ün üzerinde gerçekleşiyor.

Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde ilk işlemlerde fiziki gram altın satış fiyatı 6.395 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.435 TL’den geçiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarında bu hafta gözlemlenen primde, jeopolitik risklerde yaşanan artış belirgin olarak kendini gösterdi. ABD’nin geçen hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik operasyonu, küresel piyasalarda “güvenli liman” varlıklara yönelimi artırdı ve altın fiyatlarını destekledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Darphane 7 milyon çeyrek altın bastı! En fazla üretilen altın çeşidi oldu

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Bugün dikkatler ABD’de açıklanacak aralık ayı tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Piyasada 66 bin kişilik istihdam artış tahmin ediliyor. Ülkede işsizlik oranının da %4,6’dan %4,5’e gerilemesi öngörülüyor.

Verilerin, tahminlerden daha kötü gelmesi halinde FED’den faiz indirimi beklentisinin de yükselmesi ve altın fiyatlarının da bundan destek bulabileceği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında kâr satışları! Gram fiyatında yön aşağı döndü

2025’TE ETF REKORU

Bu arada Dünya Altın Konseyi; fiziki altınla desteklenen borsa yatırım fonlarına (ETF) 2025 yılında 89 milyar dolar net giriş gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, aynı zamanda “en yüksek yıllık giriş” olarak da kayıtlara geçti. Küresel altın ETF’lerinin toplam büyüklüğü de 559 milyar dolarla tarihî zirve noktaya ulaştı. Fonların elindeki fiziki altın miktarı da 4 bin 25 ton ile rekor seviyeyi gördü.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Dünya Altın Konseyi, 2025’te küresel ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, FED’in faiz indirimleriyle desteklenen alımlar ve momentum yatırımcılarının güçlü taleplerinin, altın ETF’lerine yoğun ilgiyi beraberinde getirdiğini belirtti.

Raporda, 2026 yılında da para politikasındaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin altın ETF’lerini desteklemeye devam edebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası