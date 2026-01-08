Altın fiyatlarında son dakika! 8 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.145 TL ve ons altın fiyatı 4.442 dolardan güne başlıyor. Dün en yüksek 6.224 TL’yi test eden gram altında yön, kâr satışları ile aşağı döndü. Analistler, jeopolitik risklerde daha fazla artış olmaması ve fiyatların zirveye yaklaşması sebebiyle kâr satışlarının yaşandığını belirtiyor ve ons için 4.380 doları önemli destek olarak gösteriyor. Dikkatler yarın açıklanacak ABD istihdam verilerinde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk yarısında jeopolitik risklerle prim yapmıştı. Geçen cuma günü 4.332 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, dünkü işlemlerde en yüksek 4.500 doları test etmişti. Son iki işlem gününde ise kâr satışları öne çıkıyor.

Dün “haftalık zirve” denemesine rağmen ons fiyatı %0,85 gerileyerek 4.456 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de altında ivme kaybı devam ediyor. Ons fiyatında işlemler TSİ 06:10 itibarıyla 4.442 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

8 OCAK 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada ise 8 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.145 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde spot gram fiyatında en yüksek 6.224 TL seviyesi görülmüştü. Ons fiyatının ivme kaybetmesiyle birlikte gram fiyatında da yön aşağı döndü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı bu sabah saatlerinde 6.380 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.405 TL’den gerçekleşiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Piyasalarda ABD’nin Venezuela operasyonuna gösterilen ilk tepki ile altın fiyatlarının yükseldiğini aktaran analistler, “Haftanın ilerleyen günlerinde ise bu gerilimin daha fazla büyümemesi, güvenli liman varlıklarına talebi dizginledi. Altında da fiyatların rekora yaklaşması, kâr satışlarını beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Yatırımcıların dikkatini cuma günü açıklanacak aralık ayı ABD Tarım Dışı İstihdam Verisine çevirdiğini belirten analistler, “FED’in de yakından takip ettiği istihdam verilerinden zayıf sinyal gelmesi halinde, daha düşük faiz beklentilerinin öne çıktığı ve bunun altın fiyatlarına destek olduğu görülebilir” ifadelerini kullanıyor.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altın için kısa vadede 4.500 doların ara ve 4.550 doların ana direnç olarak kendini gösterdiğini belirterek, “Aşağıda ise önceki zirveye de işaret eden 4.380 dolar önemli bir destek bölgesi şeklinde konumlanıyor” diye konuşuyor.

