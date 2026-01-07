Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 12.028,84 puandan günü rekor seviyeden tamamladı. Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 352 bin lira olarak kaydedildi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelindeki jeopolitik gelişmelerin ardından ABD'deki istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.124,58 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışlara karşın günü önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici ve üretici enflasyonu ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzre yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 40,85 puan ve yüzde 0,31 azalışla 13.072,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 66'sı geriledi 4'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 439 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 439 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 352 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,64 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9442, satışta 43,1163 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9362, satışta 43,1083 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1685, sterlin/dolar paritesi 1,3483 ve dolar/yen paritesi 156,644 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 60,2 dolardan işlem görüyor.



