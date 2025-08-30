Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar

ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar
Rusya, Ukrayna, Hindistan, Petrol, ABD, Gümrük Vergisi, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle rafineri kapasitesini düşürürken, Hindistan ucuz Rus petrolüyle avantaj sağlamanın peşinde. ABD'nin yüzde 50'ye varan gümrük vergisi yaptırımlarına rağmen, Hindistan Rus petrolü tedariğinden vazgeçmiyor.

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik drone saldırıları, rafinerilerde işleme kapasitesini düşürürken, Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatını Eylül ayında artırması bekleniyor.

Petrol ticaret kaynakları, üreticilerin satışları artırmak için fiyatları düşürdüğünü belirtti.

ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar - 1. Resim

RUSYA'DAN HİNDİSTAN'A PETROL AKIŞI ARTIYOR

The Economic Times'a göre Hindistan, Batı’nın yaptırımları sonrası Rusya’nın kaydırılan petrol arzını en fazla satın alan ülke konumunda bulunuyor. Bu durum, Hint rafinerilerinin ucuz petrol alarak avantaj sağlamasına olanak tanıyor. Ancak ABD yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarını kınayarak, Hindistan’dan yapılan ithalata gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltti.

Üç petrol ticaret kaynağı, Hindistan’ın Eylül ayında Rus petrol alımlarını Ağustos seviyesinden yüzde 10-20 artırarak günlük 150 bin-300 bin varil arasında olacağını belirtti.

ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar - 2. Resim

RUS RAFİNERİLERİ HASARLI, HİNDİSTAN UCUZ PETROL FIRSATINI DEĞERLENDİRİYOR

Ağustos’un ilk 20 gününde Hindistan, günlük 1,5 milyon varil Rus petrolü ithal etti. Bu miktar, Ocak-Haziran ortalaması olan 1,6 milyon varilin biraz altında kalıyor. Hindistan, deniz yoluyla satılan Rus petrolünün yaklaşık yüzde 40’ını alıyor ve bu miktar ülkenin toplam petrol ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Çin ve Türkiye de büyük alıcılar arasında yer alıyor.

Rusya’nın işleme kapasitesi, planlı ve plansız rafineri duruşları nedeniyle azalıyor. Ukrayna son günlerde 10 Rus rafinerisine saldırarak ülkenin rafineri kapasitesinin yaklaşık yüzde 17’sini devre dışı bıraktı. Rus ihracatçılar, Eylül ayı için Urals tipi petrolü Brent fiyatının 2-3 dolar altında satıyor; bu indirimler Ağustos ayındaki 1,5 dolarlık indirime göre daha yüksek.

ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar - 3. Resim

Analistler, Hindistan’ın açık bir politika değişikliği veya ekonomik şartlar önemli şekilde değişmediği sürece, Rus petrolünün ülkenin arzında temel rol oynamaya devam edeceğini öngörüyor. CLSA’nın değerlendirmesine göre Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını durdurma ihtimali sınırlı. Aksi takdirde küresel arz günlük yaklaşık 1 milyon varil azalabilir ve fiyatlar kısa vadede varil başına 100 dolara yaklaşabilir.

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileri ve Avrupa Birliği’nin Rusya petrolüne getirdiği fiyat tavanı, satışları ilerleyen aylarda zorlaştıracak. AB, 2 Eylül’den itibaren petrol başına 47,60 dolarlık tavan belirleyerek, tavanın üzerindeki satışlar için Batı hizmetlerine erişimi kısıtladı.

Hindistan, ucuz Rus petrolü alımlarını sürdürerek enerji maliyetlerini düşürmeye devam ederken, Batı ile yaşanan ticari gerilimler ve yaptırımlar önümüzdeki dönemde kritik bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Dış Haberler

İsrail’den Ebu Ubeyde’ye suikast iddiası: Gazze’de apartman bombalandıBarış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AB toplantısı sonrası itiraf gibi açıklama: Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor - Dünya"Avrupa ülkelerinin çoğu savaşa hazırlanıyor"Mısır'da tren raydan çıktı! 3 ölü 94 yaralı var - DünyaMısır'da tren raydan çıktı! 3 ölü 94 yaralı varZelenskiy Modi ile görüştü! Hindistan başbakanı Rusya'ya baskı için sinyal verdi! - DünyaModi'den Zelenskiy'e Rusya'ya baskı sinyali'Pentagon Pizza' teorisi tutmadı! Kayıp ABD Başkanı Trump ortaya çıktı - DünyaGünlerdir kayıptı! Trump ortaya çıktıABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti! "Ukrayna Rusya’nın kalbine saldırmaya hazır" - DünyaABD'li Büyükelçi Putin'i tehdit etti!Dünyanın 'terminatör' gibi dediler! ABD basınından "Türk gücü" - DünyaABD basınından "Türk gücü"
Sonraki Haber Yükleniyor...