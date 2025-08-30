ABD gümrük vergisiyle vuruyor, Hindistan vazgeçmiyor! Ucuz Rus petrolü fırsatını kaçırmadılar

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik drone saldırıları, rafinerilerde işleme kapasitesini düşürürken, Rusya’nın Hindistan’a petrol ihracatını Eylül ayında artırması bekleniyor.

Petrol ticaret kaynakları, üreticilerin satışları artırmak için fiyatları düşürdüğünü belirtti.

RUSYA'DAN HİNDİSTAN'A PETROL AKIŞI ARTIYOR

The Economic Times'a göre Hindistan, Batı’nın yaptırımları sonrası Rusya’nın kaydırılan petrol arzını en fazla satın alan ülke konumunda bulunuyor. Bu durum, Hint rafinerilerinin ucuz petrol alarak avantaj sağlamasına olanak tanıyor. Ancak ABD yönetimi, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarını kınayarak, Hindistan’dan yapılan ithalata gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltti.

İlgili Haber Su tavizi verilmemeli! Irak petrolünde müzakereler sürüyor

Üç petrol ticaret kaynağı, Hindistan’ın Eylül ayında Rus petrol alımlarını Ağustos seviyesinden yüzde 10-20 artırarak günlük 150 bin-300 bin varil arasında olacağını belirtti.

RUS RAFİNERİLERİ HASARLI, HİNDİSTAN UCUZ PETROL FIRSATINI DEĞERLENDİRİYOR

Ağustos’un ilk 20 gününde Hindistan, günlük 1,5 milyon varil Rus petrolü ithal etti. Bu miktar, Ocak-Haziran ortalaması olan 1,6 milyon varilin biraz altında kalıyor. Hindistan, deniz yoluyla satılan Rus petrolünün yaklaşık yüzde 40’ını alıyor ve bu miktar ülkenin toplam petrol ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor. Çin ve Türkiye de büyük alıcılar arasında yer alıyor.

Rusya’nın işleme kapasitesi, planlı ve plansız rafineri duruşları nedeniyle azalıyor. Ukrayna son günlerde 10 Rus rafinerisine saldırarak ülkenin rafineri kapasitesinin yaklaşık yüzde 17’sini devre dışı bıraktı. Rus ihracatçılar, Eylül ayı için Urals tipi petrolü Brent fiyatının 2-3 dolar altında satıyor; bu indirimler Ağustos ayındaki 1,5 dolarlık indirime göre daha yüksek.

Analistler, Hindistan’ın açık bir politika değişikliği veya ekonomik şartlar önemli şekilde değişmediği sürece, Rus petrolünün ülkenin arzında temel rol oynamaya devam edeceğini öngörüyor. CLSA’nın değerlendirmesine göre Hindistan’ın Rus petrolü alımlarını durdurma ihtimali sınırlı. Aksi takdirde küresel arz günlük yaklaşık 1 milyon varil azalabilir ve fiyatlar kısa vadede varil başına 100 dolara yaklaşabilir.

ABD’nin uyguladığı ek gümrük vergileri ve Avrupa Birliği’nin Rusya petrolüne getirdiği fiyat tavanı, satışları ilerleyen aylarda zorlaştıracak. AB, 2 Eylül’den itibaren petrol başına 47,60 dolarlık tavan belirleyerek, tavanın üzerindeki satışlar için Batı hizmetlerine erişimi kısıtladı.

Hindistan, ucuz Rus petrolü alımlarını sürdürerek enerji maliyetlerini düşürmeye devam ederken, Batı ile yaşanan ticari gerilimler ve yaptırımlar önümüzdeki dönemde kritik bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.