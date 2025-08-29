Su tavizi verilmemeli! Irak petrolünde müzakereler sürüyor

Cemal Emre / Kurt ANKARA - Müzakerelerin bir an önce başlamasının elzem olduğunu belirten Aktürk, şunları kaydetti:

Çok çetrefilli bir konu, bunun tek bir nedeni yok. Hem Irak’ın kendi iç mevzuatı hem de Irak’ın üretim kapasitesini yeterince artıramaması, ayrıca Kuzey Irak Kürt Yönetimi petrolünün devreye alınmaması sebebiyle kapasite kullanılamıyor. Türkiye’ye ‘Su taahhüdünde bulunun’ diyorlar. Bağdat, tahkimde kazandığını koz olarak kullanıyor. Bizden Fırat ve Dicle Nehri’nden su garantisi vermemizi istiyor. Su garantisi vermememiz gerektiğini düşünüyorum, taviz vermemeliyiz. Müzakereleri sadece Dışişleri Bakanlığı ya da MİT Başkanlığı değil, iş ve ekonomi odaklı bir ekip yürütmeli. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bağdat yönetimini ikna edebilirse işler ilerler. İkinci tahkimin sonucu da Bağdat’ın elini güçlendirebilir. Türkiye, tahkim sonucunda 2 milyar dolar artı faizi ödemek istemiyor. Türkiye’nin Irak petrolüyle elde edeceği kazanımlar 400 milyon doları aşabilir. Irak açısından da petrol doğrudan Akdeniz pazarına ulaşır, onlara tanker başına 800 bin dolar maliyet avantajı sunar. Ayrıca Türkiye, alternatif olarak onlara Kalkınma Yolu Projesi’ni de önerdi. Ama burada da sıkıntı çıktı. Ovaköy sınır kapısının açılması söz konusu. Ama Kürt Bölgesel Yönetimi buna sıcak bakmıyor çünkü Habur’dan ciddi gelir elde ediyorlar. Türkiye’nin Erbil’i ikna etmesi gerekiyor.

Enerji Uzmanı Volkan Arslanoğlu da tek bir kaynağa bağlı olmamanın önemine dikkat çekti.

Arslanoğlu, “Irak tarafı biraz hareketli. Bunun sebebi, boru hattı sözleşmesinin bitiyor olması. Sözleşme yenilenmeden önce iki taraf da kendi hamlelerini yapmaya çalışıyor. Bugün ne doğalgazda ne de petrolde tek bir kaynağa bağımlıyız. Boru hattının devam etmesi Türkiye’nin enerji çeşitliliği ve enerji merkezi olma hedefi için önemli” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKAYLA PETROL VE GAZ ARAMALARINDA YENİ DÖNEM

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve HAVELSAN’ın birlikte yürüttüğü ‘Yapay Zekâ Destekli Formasyon Belirleme Projesi’yle petrol ve doğalgaz aramada yapay zekâ kullanılacak. Projeyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kuyu sondajı sırasında kayaç numunelerinin görüntüleme teknolojileriyle analiz edilmesi ve formasyonların yüksek doğrulukla belirlenmesini sağlayacak bir yapay zekâ modeli geliştirilmesi hedefleniyor. TPAO Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Tünay Öztürk, sondajı devam eden bir kuyudaki operasyonun verimliliğinin artırılacağını belirterek, “Maliyet ve zaman olarak hem şirket hem ülke adına katkı sağlayacak” dedi.