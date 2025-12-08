Kullanıcılar tarafından "Instagram çöktü mü?" sorusu merak ediliyor. Instagram anlık hata ya da çökme raporu en ufak bir sorunla karşılaşanlar tarafından araştırılıyor. Yer yer uygulamada ağ kaynaklı farklı erişim sorunu yaşanmaktadır.

Instagram hata ve arıza raporu güncel olarak takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla Instagram'da aksaklık yaşadıklarını bildiren kullancılar, "Instagram çöktü mü?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

8 Aralık Instagram çöktü mü? İşte 8 Aralık 2025 Instagram güncel hata bilgisi...

8 ARALIK INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

8 Aralık Instagram çökmemiştir. Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram'da küresel çapta bir çökme yaşanmamıştır.

Yavaşlanma ya da mesaj iletilmeme gibi sorunlar yaşayan kullanıcılar, güncelleme ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.

Bazı kullanıcılar internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Konuyla ilgili Instagram yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

