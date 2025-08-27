Rus petrolünden vazgeçmeyince ağır fatura geldi! Tüm sektörler etkilenecek, iş kayıpları yolda

ABD’nin Hindistan ürünlerine yönelik yüksek gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi.

Kararın, Hindistan’ın en büyük ihracat pazarı olan ABD’deki ticaretine ağır darbe vurabileceği belirtiliyor.

TRUMP, RUS PETROLÜNÜ TERK EDİN DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hindistan mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Ancak bu ay başında imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarını gerekçe göstererek ek yüzde 25 vergi getirdi. Böylece ABD’nin müttefiki Hindistan’a uyguladığı toplam tarife oranı yüzde 50’ye yükseldi.

İŞ KAYIPLARI YAŞANABİLİR

The Washington Times'dan edinilen bilgilere göre, Hindistan hükümeti, yeni vergilerin 48,2 milyar dolarlık ihracatı etkileyeceğini açıkladı. Yetkililer, gümrük tarifelerinin ABD’ye yapılan sevkiyatları ticari açıdan imkânsız hale getirebileceği, bunun da iş kayıpları ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Delhi merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi adlı düşünce kuruluşunun tahminlerine göre, tekstil, mücevher, deri ürünleri, gıda ve otomotiv gibi emek yoğun sektörler en fazla zararı görecek.

Kuruluşun kurucusu ve eski ticaret yetkilisi Ajay Srivastava, “Yeni tarife düzeni, Hindistan’ın ABD’deki köklü varlığını silme riski taşıyor. Bu durum, ihracata dayalı merkezlerde işsizliği artırabilir ve Hindistan’ın sanayi değer zincirindeki rolünü zayıflatabilir” dedi.

Öte yandan ABD, Hindistan’ın ihracatta güçlü olduğu ilaç ve elektronik ürünleri ek tarifelerden muaf tuttu. Bu istisnanın, Hindistan için kısmi bir rahatlama sağladığı ifade ediliyor.