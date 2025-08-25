Rusya-Ukrayna hattında tansiyon yükseldi! Altın ve petrol fiyatında dikkat çeken hareketler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün 68,50 doları geçerek, yaklaşık son 3 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

Ukrayna’nın hafta sonu Rusya'ya düzenlediği drone saldırılarının ardından, büyük bir nükleer santraldeki faaliyetler aksadı. Ayrıca saldırılar; Ust-Luga terminali ile çoğunlukla ihracata hizmet veren Novoshakhtinsk rafinerisi de dahil olmak üzere, önemli yakıt ve petrol tesislerinde yangınlara yol açtı.

Hem arz endişelerinin artması hem de jeopolitik risk algısının bozulması, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketliliği destekledi.

YENİDEN TARİFE TEHDİDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, iki hafta içinde Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme kaydedilmemesi halinde yaptırım tehditlerini tekrarladı ve Rusya’dan petrol alımlarına devam etmesi halinde Hindistan’a gümrük vergilerinin %50'ye çıkarılacağı mesajını verdi.

Bu gelişme de Rus petrolüne ilişkin arz kesintisi korkularını artırarak petrolde yükselişi destekledi.

POWELL’DAN İNDİRİM SİNYALİ

Bu arada FED Başkanı Jerome Powell de cuma günü Jackson Hole toplantısında “faiz indirimlerinin gelecek ay başlayabileceğini” ima etti. Bu gelişme ise ekonomik aktivitenin iyileşeceği beklentisi ile birlikte “daha güçlü ham petrol talebi” tahminlerini destekledi.

Powell konuşmasında, işgücü piyasasında risklerin arttığını ve para politikasının "kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini belirterek, faiz indirimi olasılığına işaret etmiş ve potansiyel ayarlamalara ihtiyaç duyulabileceğini aktarmıştı.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Bütün bu gelişmeler güvenli liman altın talebini de destekledi. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimler, son haftalarda tam tersine barış beklentisini fiyatlayan altına talebi artırıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rus elektrik ve enerji tesislerinin hedef alınmasının ardından yaptığı açıklamada, barış sağlanana kadar ülkesini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

25 AĞUSTOS 2025 ALTIN FİYATI

Haftaya zayıf bir başlangıç yapan ve gün içerisinde en düşük 3.359 doları gören ons altın fiyatı, gelişmelerle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Küresel piyasalarda ons akşam saatlerinde 3.375 dolara yükselirken, 25 Ağustos 2025 gram altın fiyatı ise 4.447 TL’ye yöneldi.

Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.475 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 7.300 TL’ye yükseldi.