Elazığ’da 5 katlı bir evin 1’inci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı binanın 1’inci katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu fark ederek ihbar da bulundu. Adrese kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk tedavileri yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

