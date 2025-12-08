Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada hasara neden oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta plastik poşet fabrikasında yangın!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Uşak'ta plastik poşet fabrikasında yangın!

HASAR OLUŞTU

Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası