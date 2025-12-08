Anadolu Ajansı
Uşak'ta plastik poşet fabrikasında yangın!
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada hasara neden oldu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
HASAR OLUŞTU
Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.
