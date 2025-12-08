Veliler ve öğrenciler İstanbul'da okullar tatil mi, bugün okul var mı merak ediyor. Meteoroloji’nin hafta sonu boyunca yenilediği değerlendirmeler, birçok bölgede kuvvetli yağış, yer yer kar geçişleri ve fırtına riskine işaret ederken, gözler pazartesi için valiliklerden gelebilecek tatil açıklamalarına çevrildi.

Türkiye’nin birçok bölgesi yeni haftaya kuvvetli yağış ve yer yer kar geçişleriyle giiererken 8 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine yönelik beklenti artmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kapsamlı hava raporları Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak yağışlara dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi, bugün okul var mı?

İstanbul'da okullar tatil mi, bugün okul var mı? İstanbul Valiliği açıklaması bekleniyor!

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da hafta başı öncesi yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak uyarılarının ardından gözler valilikten gelecek tatil açıklamasına çevrilmiş durumda. Fakat şu ana kadar İstanbul’da eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. İstanbul'da eğitim normal şekilde devam ediyor.

BUGÜN OKUL VAR MI?

8 Aralık Pazartesi günü için İstanbul Valiliği veya ilçe kaymakamlıklarından herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Hava koşullarına bağlı olarak ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama gelmesi durumunda kamuoyuna ayrıca bildirim yapılacak.

8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar uyarıları bulunuyor. Hiçbir ilde 8 Aralık için resmi bir tatil kararı da alınmadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde hava koşulları sertleşirken eğitim-öğretime henüz ara verilmedi. Valiliklerin hava durumunu yakından izlediği ve ihtiyaç halinde değerlendirme yapacağı belirtiliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

PAZARTESİ

Hava: Sağanak yağışlı

Sıcaklık: 9°C - 12°C

SALI

Hava: Çok bulutlu

Sıcaklık: 8°C - 12°C

ÇARŞAMBA

Hava: Parçalı bulutlu

Sıcaklık: 7°C - 13°C

PERŞEMBE

Hava: Sağanak yağışlı

Sıcaklık: 8°C - 14°C

CUMA

Hava: Çok bulutlu

Sıcaklık: 8°C - 15°C

