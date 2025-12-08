Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük hayatı durma noktasına getirdi. 11 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı, araçların kar altında kaldı. Ekipler yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Başkale ilçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle araçlar kar altında kalırken, 11 kırsal mahalle ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

Başkale'de köy yolları kapandı, araçlar karla kaplandı

20 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığının şehir merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçtiği ilçede, karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı.



Kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlardan Ferit Mamedi, yağışların hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Başkale’de bu mevsimde ikinci kar yağışı oldu. Şu an güzel bir kar yağıyor. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Güzel geldi. Mutluyuz, inşallah daha fazla yağacak. Türkiye'de zaten su sorunu vardı. İnşallah hepimize hayırlı olur" dedi.

