Başakşehir'de iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa, kemer ve bıçaklarla saldırdı.

Başakşehir'deki Bayramtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede çevredeki akrabaların da dahil olmasıyla büyüdü.

KARDEŞLERDEN BİRİ BIÇAKLANDI

Kavgada sopa, kemer ve bıçaklar havada uçuşurken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi. Kavga sırasında bıçakla yaralanan kardeşlerden birinin olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

